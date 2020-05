Stiri pe aceeasi tema

- Circa o mie de israelieni au manifestat sambata seara la Tel Aviv impotriva acordului incheiat intre premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz, in ajunul primei sedinte a Curtii Supreme care va examina acest acord, noteaza AFP.Justitia israeliana a fost sesizata de opt plangeri…

- Autoritatea Palestiniana a condamnat luni formarea unui guvern de uniune nationala intre premierul israelian, Benjamin Netanyahu, si Benny Gantz, considerand ca este favorabil "anexarii" unor zone din Cisiordania si amenintand astfel "solutia cu doua state", relateaza AFP. "Formarea unui guvern israelian…

- Parlamentul israelian a fost mandatat oficial joi cu dificila sarcina de formare a unui guvern de coalitie, iar parlamentarii vor trebui sa depuna toate eforturile pentru a evita organizarea unui nou rand de alegeri, informeaza dpa. Presedintele israelian Reuven Rivlin i-a acordat Knessetului acest…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si principalul sau rival Benny Gantz au avut marti o intalnire in incercarea de a ajunge la un acord asupra formarii unui guvern de uniune nationala, in conditiile in care termenul limita fixat de presedintele Israelului se apropie, informeaza dpa. Ambele parti…

- Serviciul israelian de securitate interna Shin Beth, care se concentreaza de obicei asupra ”activitatilor antiteroriste”, este autorizat de-acum sa colecteze datele cetatenilor in lupta impotriva raspandirii noului coronavirus care a contaminat peste 300 de persoane in Israel, relateaza AFP, potrivit…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a insarcinat luni pe liderul Benny Gantz, reprezentantul centrului, rivalul premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, sa formeze un nou guvern, cu obiectivul de a scoate tara dintr-o indelungata criza politica si de a face fata noului coronavirus, relateaza…

- Presedintele israelian Reuven Rivlin l-a insarcinat luni pe liderul Benny Gantz, reprezentantul centrului, rivalul premierului in exercitiu Benjamin Netanyahu, sa formeze un nou guvern, cu obiectivul de a scoate tara dintr-o indelungata criza politica si de a face fata noului coronavirus, relateaza…

- Cancelaria premierului israelian Benjamin Netanyahu a anuntat ca acesta nu este contaminat cu coronavirus, transmite Reuters. Inainte de confirmarea rezultatului, duminica se comunicase oficial ca Netanyahu a fost testat preventiv, fara a prezenta simptome de COVID-19. Netanyahu, in varsta de 70 de…