Parlamentul israelian a ratificat joi seara acordul de normalizare a relatiilor semnat in luna septembrie intre Israel si Emiratele Arabe Unite (EAU), informeaza vineri AFP.



Optzeci de deputati israelieni au votat in favoarea unui acord cu Emiratele si 13 au votat impotriva, dupa mai mult de opt ore de dezbateri in parlament si un maraton de discursuri, in conditiile in care peste 100 dintre cei 120 de parlamentari israelieni au luat cuvantul.



Cei 13 parlamentari care s-au opus acordului sunt membri ai Listei Unite a partidelor arabe.



In timpul dezbaterii, premierul…