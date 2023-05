Stiri pe aceeasi tema

- Care sunt beneficiile semințelor de muștar. Cat de sanatoase sunt pentru organism. Beneficiile semințelor de muștar sunt cunoscute de ani de zile. Proprietațile acestora variaza de la stimularea sanatații inimii pana la imbunatațirea aspectului pielii. Deși sunt utilizate doar ca și condiment, aceste…

- Camera Deputaților cumpara sisteme control antitero, in valoare de peste 3 milioane de lei. Motivul este ca sistemele actuale sunt vechi de peste 15 ani, se strica des și pot procesa un numar mic de persoane fara a se bloca.

- Ariadna Cirligeanu, președintele tineretului AUR, care a incercat sa intre cu dispozitive ce pareau a fi gloanțe in Camera Deputaților, și care este cercetata de Poliția Capitalei, este o apropiata a lui George Simion și face parte din galeria echipei CSA Steaua, potrivit Digi24.ro.In postarile de pe…

- Alfred Simonis, liderul grupului PSD din Camera Deputaților, a declarat ca o femeie care apare pe o lista cu colaboratorii AUR a fost prinsa miercuri la controlul obligatoriu de la intrarea in sediul Parlamentului cu patru gloanțe. Simonis afirma ca asa a inceput si Hitler, in anii 30. Presedintele…

- S-a declanșat alarma in aceasta dimineața in Parlament. O colaboratoare a grupului AUR a incercat sa intre la Camera Deputaților cu 4 gloanțe in geanta. Femeia a fost dusa la secția de poliție.

- O femeie, colaboratoare a AUR, a incercat, miercuri dimineața, sa intre cu patru gloanțe letale in sediul Camerei Deputaților. Femeia a fost dusa la o secție de poliție din Capitala, fiind deschis un dosar penal.

- In aceasta dimineața, in timp ce se facea accesul in cladirea Parlamentului, asupra unui reprezentant al grupului AUR au fost descoperite 4 cartușe letale.Cartușele au fost confiscate imediat, iar accesul a fost blocat pentru o perioada. CITESTE SI Ambasadorul SUA in Ucraina iese la atac: planul…

- Senatul intentioneaza sa cumpere 22 de autoturisme tip limuzina, iar Camera Deputatilor achizitioneaza servicii de intretinere si reparatie pentru 48 de autovehicule din dotare. La Senat licitația a intrat in linie dreapta, licitația intrand spre aprobarea Biroului Permanent. Fii la curent…