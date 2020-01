Parlamentul irakian a votat duminica o rezolutie prin care cere guvernului de la Bagdad sa puna capat prezentei trupelor straine in Irak si sa ia masuri pentru ca aceste trupe sa nu mai foloseasca in nicio circumstanta teritoriul, apele si spatiul aerian ale Irakului, transmite agentia Reuters. Rezolutia solicita guvernului ''sa revoce cererea de asistenta din partea coalitiei impotriva Statului Islamic ca urmare a incheierii operatiunilor militare in Irak si obtinerii victoriei''. ''Guvernul irakian trebuie sa ia masuri pentru a pune capat prezentei oricaror trupe straine…