Parlamentul irakian a votat retragerea trupelor americane din Irak

- Coalitia internationala condusa de SUA a anuntat, duminica, suspendarea activitatilor de sprijin si instructie pentru trupele irakiene, pentru a se concentra astfel pe protejarea bazelor din Irak unde se afla personalul acestei coalitii.

- Deputații irakieni au adoptat o rezoluție prin care au solicitat ca trupele straine sa paraseasca țara, dupa ce SUA l-a ucis pe generalul Qassem Soleimani, potrivit BBC.Parlamentul din Bagdad a cerut, de asemenea, guvernului irakian sa lucreze pentru a interzice forțelor straine sa foloseasca sub orice…

- Parlamentul irakian a votat, intr-o sedinta extraordinara, la care a participat premierul Adel Abdul Mahdi, o rezolutie prin care se solicita Washingtonului retragerea tuturor trupelor americane din Irak.

- Ministrii Apararii din Coreea de Sud si China au cazut de acord sa-si dezvolte legaturile de securitate, pentru a asigura stabilitatea in nord-estul Asiei, cel mai recent semn ca aliantele indelungate ale Washingtonului in zona slabesc din ce in ce mai mult.

- Retragerea trupelor americane aflate în nord-vestul Siriei, în apropierea graniței cu Turcia, va dura înca o saptamâna, a anunțat secretarul american al Apararii, Mark Esper, scrie Mediafax, citând Reuters. Esper a declarat anterior ca retragerea trupelor este parțial…

- Premierul irakian Adel Abdul Mahdi a ordonat sambata seara desfasurarea trupelor de elita antitero pe strazile Bagdadului pentru ca acestea sa puna capat, recurgand la orice mijloace, protestelor antiguvernamentale, informeaza Reuters, citand surse de securitate. De asemenea, trupe ale…

- Ministrul american al apararii, Mark Esper, a sosit miercuri la Bagdad, unde este probabil sa i se ceara explicatii referitoare la intentiile Washingtonului cu privire la trupele americane care se retrag din Siria pe teritoriul irakian, transmite Reuters. Armata irakiana a comunicat marti…

- Presedintele SUA, Donald Trump, este tinta criticilor unor fosti responsabili ai US Army de 'abandonarea' kurzilor, aliatii Statelor Unite ale Americii, prin retragerea trupelor americane din nordul Siriei, langa frontiera turca, ceea ce a deschis calea ofensivei declansate in urma cu o zi de Ankara,…