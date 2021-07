Stiri pe aceeasi tema

- Senatul si Camera Deputatilor intra, de joi pana pe 1 septembrie, in vacanta parlamentara. Majoritatea PNL, USR PLUS si UDMR, constituita in decembrie 2020, a reusit in perioada 1 februarie – 30 iunie, adica in prima sesiune ordinara din acest an, lucrand in pandemie atat fizic, cat si online, sa adopte…

- Ministrul Justitiei, Stelian Ion, a declarat ca isi doreste o sesiune parlamentara extroardinara la Senat pentru adoptarea legii de desfiintare a Sectiei de Investigare a Infractiunilor in Justitie, el precizand ca la inceputul lunii iulie va veni si punctul de vedere al Comisiei de la Venetia pe…

- Prestația lui Stelian Ion nu mai are nimic comun cu justiția pe care o pastorește. Este nesigur pe el, ceea ce era bun ieri nu mai este bun astazi, cere consultari și dupa aia nu mai ține cont de opinii. In schimb, o ține orbește cu desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție.…

- Coaliția PNL-USR-PLUS face in continuare front comun pentru desființarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie (SIIJ). Dan Barna a vorbit, astazi, despre acest subiect și a anunțat ca vrea ca aceasta problema sa fie rezolvata pana luna viitoare. Dan Barna vrea sa desființeze SIIJ pana…

- Constituția Romaniei și deciziile emise de Curtea Constituționala a Romaniei au prioritate fața de dreptul european și fața de deciziile Curții de Justiție a Uniunii Europene se arata in motivarea Curții Constituționale din 8 iunie cu privire la oportunitatea desființarii Secției de Investigare a Infracțiunilor…

- Presedinta Comisiei Juridice a Senatului, Iuliana Scantei (PNL), a anuntat ca Parlamentul poate lucra intr-o sesiune extraordinara, la vara, daca va fi nevoie, strict pentru desfiintarea Sectiei Speciale de anchetare a magistratilor. Aceasta a comentat si raportul MCV, publicat de Comisia Europeana,…

- Judecatoarea Dana Girbovan, președinte UNJR și președinte al Curții de Apel Cluj, a anunțat, astazi, ca Marea Curte a Curții de Justiție a Uniunii Europene nu a impus Romaniei desființarea Secției de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. „Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) NU a impus…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat luni ca reprezentantii coalitiei de guvernare vor desfiintarea Sectiei de Investigare a Infractiunilor din Justitie pentru ca aceasta sa nu finalizeze ancheta cu privire la alegerea primarului de la Sectorul 1, adaugand ca in urma renumararii voturilor a…