Stiri pe aceeasi tema

- Camera Deputatilor si Senatul se reunesc miercuri, de la ora 13.00, intr-o sedinta comuna, in care urmeaza sa se dea votul asupra infiintarii a doua comisii speciale - comisia speciale a Camerei Deputatilor si Senatului privind analizarea si actualizarea cadrului normativ cu incidenta in domeniul securitatii…

- Doua noi comisii speciale parlamentare Plenul Parlamentului se reuneste miercuri de la ora 13:00, pentru a aproba înfiintarea a doua comisii speciale privind actualizarea legilor securitatii nationale, respectiv elaborarea Codului Administrativ. Liberalii au criticat înfiintarea…

- In luna mai 2015 Parlamentul Romaniei a adoptat cu 278 de voturi, proiectul de lege privind alegerile locale, stabilind alegerea președinților Consiliilor Județene prin vot secret al consilierilor județeni cu majoritate simpla și a primarilor intr-un singur tur. Masura s-a dovedit a fi una proasta…

- Unirea Romaniei cu Republica Moldova prinde contur. Deputații Partidului Liberal au inregistrat in Parlamentul de la Chișinau un proiect al Declarației de Unire a Republicii Moldova cu Romania.

- Toti cei 64 de parlamentari au votat in favoarea modificarii Constitutiei, iar Malta devine al doilea stat membru al Uniunii Europene care coboara varsta de vot, dupa Austria."Parlamentul a aprobat in unanimitate modificarea Contitutiei. Am facut din nou istorie", a scris pe Twitter Joseph…

- Presedintele Academiei Romane, acad. Cristian Hera, a afirmat joi ca obiectivele majore al institutiei pe care o conduce coincid in mare masura cu acelea ale Institutului Cultural Roman si a declarat ca Parlamentul si Guvernul trebuie sa constientizeze faptul ca stiinta si cultura romaneasca reprezinta…

- Parlamentul de la Ankara a votat joi prelungirea cu inca trei luni a starii de urgenta impuse la scurt timp dupa tentativa de lovitura de stat din iulie 2016, a anuntat canalul de televiziune CNN Turk, citat de Reuters. Masura va deveni efectiva vineri, 19 ianuarie 2018, la ora locala…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, marti seara, ca in masura in care principiile USR vor fi asumate de un premier liberal, formatiunea sa este pregatita sa sustina un prim-ministru de la PNL.El a precizat ca principiile partidului pe care il conduce sunt impartasite in mare parte de…