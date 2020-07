Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a acuzat luni Turcia la Meseberg, in Germania, ca are "o responsabilitate istorica si penala" in conflictul libian ca tara care "pretinde ca este membra NATO", transmite AFP. "Ne aflam intr-un moment de clarificare indispensabila a politicii turcesti in Libia,…

- Secretarul general al ONU Antonio Guterres a reclamat miercuri Israelului sa renunte la planul anexarii coloniilor evreiesti din Cisiordania ocupata, relateaza Reuters, potrivit news.ro.”Aceasta anexare, in cazul in care este implementata, va constitui una dintre cele mai grave incalcari ale…

- Generalul in retragere Ben Hodges, fostul comandant al trupelor SUA din Europa, a avertizat intr-un interviu acordat ziarului britanic The Times ca retragerea militarilor americani din Europa este riscanta deoarece ar putea determina Rusia sa faca un gest de testare a unitații NATO.Posibila retragere…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu le-a cerut liderilor colonistilor evrei sa sustina o propunere de anexare a unor parti din Cisiordania, bazata pe planul de pace al presedintelui SUA, Donald Trump, pentru Orientul Mijlociu.

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv'' si de guvernul spaniol,…

- Premierul italian Giuseppe Conte a descris drept ''un excelent semnal de la Bruxelles'' planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro propus de Comisia Europeana pentru combaterea crizei economice provocate de pandemia COVID-19, initiativa primita ''pozitiv''…

- ​Emmanuel Macron și Angela Merkel au propus luni un plan de 500 de miliarde de euro pentru relansarea economica a UE, afectata de criza coronavirusului care a aruncat continentul într-o recesiune istorica. „Pentru a susține o recuperare durabila care sa restabileasca și sa consolideze…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu si-a exprimat duminica increderea ca Washingtonul va da unda verde Israelului in doua luni pentru a merge mai departe cu anexarea de facto a unor parti din Cisiordania ocupata, potrivit Reuters.Vezi si: Cezar Preda iși face țandari Guvernul . Palestinienii…