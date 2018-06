Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Noua Democratie (conservator), principala formatiune de opozitie din Grecia, a anuntat joi ca va depune o motiune de cenzura impotriva guvernului premierului Alexis Tsipras pentru a bloca acordul intervenit intre Atena si Skopje cu privire la numele Macedoniei, relateaza AFP si Reuters.…

- Mecanismul European de Stabilitate (ESM) - fondul de salvare al zonei euro - a decis sa amane acordarea transei de un miliard de euro din cadrul programului de asistenta financiara al Greciei, deoarece asteapta confirmarea din partea autoritatilor de la Atena ca au fost indeplinite toate cerintele creditorilor…

- Grecia si creditorii sai internationali sunt de acord ca tara isi va indeplini tintele fiscale in urmatorii ani si nu va inregistra deficit in 2018 si in 2019, a afirmat, luni, premierul Alexis Tsipras, la prezentarea strategiei pentru urmatorii patru ani, transmite Reuters. Acesta a adaugat…

- Un cutremur cu magnitudinea de 4,1 grade pe scara Richter s-a produs marti seara in sudul Greciei, fiind resimtit si in capitala Atena, insa fara a cauza victime sau pagube materiale majore, au informat autoritatile grecesti, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Uber a anuntat joi ca isi va suspenda operatiunile in Grecia, dupa adoptarea unui act normativ care introduce o reglementare mai stricta in acest sector. Uber, care opereaza in capitala Greciei din 2015, s-a confruntat cu opozitia soferilor de…