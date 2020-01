Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii germani au votat joi, dupa dezbateri aprinse, impotriva unui proiect de lege in baza caruia fiecare cetatean german ar fi putut deveni automat donator de organe, cu exceptia cazurilor in care persoana respectiva sau rudele acesteia refuza acest lucru in scris, relateaza dpa. …

- Senatul a adoptat tacit, zilele trecute, propunerea legislativa initiata de senatorul PSD Eugen Teodorovici, fost ministru al Finanțelor, proiect ce prevede ca retinerea si neplata la timp a impozitelor si contributiilor la bugetul de stat se pedepseste cu inchisoare de la un an la sase ani. Propunerea…

- Dupa ce a fost aprobata procedura de urgența pentru propunerea legislativa prin care se da liber la vânat cormoranul mare (n.red. phalacrocorax carbo sinensis), legea a intrat, miercuri, în Comisia pentru Agricultura de la Senat. În urma primirii avizului favorabil, propunerea…

- Parlamentul European a oferit votul de incredere pentru noua Comisie Europeana, condusa de Ursula von der Leyen. Noua Comisie a fost investita cu 461 de voturi pentru, 157 impotriva și 89 de abțineri.Citește și: Mihai Tudose, replica pentru Victor Ponta: Comunicatul Pro Romania ii creaza probleme…

- Ecologistii germani, reuniti in congres la Bielefeld, au reales cu o vasta majoritate in fruntea partidului tandemul format din Annalena Baerbock si Robert Habeck si si-au reafirmat ambitia de a se pozitiona ca formatiune guvernamentala, relateaza AFP. Robert Habeck si Annalena Baerbock, de altfel singurii…

- Parlamentul federal german a aprobat, joi, o lege prin care vaccinarea copiilor împotriva rujeolei va deveni obligatorie începând de la data de 1 martie 2020, informeaza site-ul agenției de știri DPA, citat de Mediafax.În Bundestag, 459 de parlamentari au votat în…

