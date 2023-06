Stiri pe aceeasi tema

- Liderul conservator Petteri Orpo a anuntat joi ca va guverna Finlanda alaturi de extrema dreapta pentru a "pune ordine" in tara dupa alegerile legislative din aprilie, transmite AFP, citat de Agerpres."Sunt mandru de programul bun si de rezultatul negocierilor. Toate chestiunile si-au gasit raspuns",…

- Judecatoarea Sue Carr a fost numita joi in cea mai inalta functie judiciara din Anglia si Tara Galilor, devenind astfel prima femeie care ocupa acest post in ultimii 755 de ani, conform unui anunt facut joi de guvernul britanic, transmite AFP, citat de Agerpres.Numirea acestei magistrate in varsta…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a exprimat joi ''dezamagirea'' poporului si armatei ucrainene fata de lipsa unor ''decizii pozitive'' privind intrarea tarii sale in NATO si a subliniat din nou necesitatea ca Alianta Atlantica sa sprijine aderarea Kievului la summitul din iulie, relateaza…

- Antieuropenii, extremiștii, „suveraniștii” și neofasciștii de toi soiul se dau in vant dupa argumentul conform caruia Uniunea Europeana este o instituție greoaie și ineficienta din cauza mecanismului rigid, unanimist, prin care se adopta deciziile. Pe de alta parte, in aceste zile, cand statele din…

- Austria va susține in toate modurile posibile Republica Moldova și Ucraina in drumul catre aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in cadrul unei intalniri cu omologul sau polonez, Andrei Duda, scrie presa romana .

- Cancelarul Republicii Federale Germania, Olaf Scholz, prezent azi la Bucuresti, a declarat ca sustine aderarea Romaniei in acest an la Spatiul Schengen. "Germania se afla ferm de partea Romaniei. Aceasta inseamna – si o spun si astazi, aici, raspicat – inseamna si obiectivul ca Romania sa obtina, in…

- Separatistii scotieni l-au ales luni succesor al lui Nicola Sturgeon si nou premier pe Humza Yousaf, care a promis sa conduca Scotia catre independenta inca din aceasta generatie, relateaza AFP. Humza Yousaf, in varsta de 37 de ani, un apropiat al lui Nicola Sturgeon, mosteneste delicata misiune de…