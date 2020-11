Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul german a aprobat miercuri cu 415 de voturi pentru, 236 impotriva si opt abtineri un proiect de lege prin care guvernul are atributii sporite de legiferare prin decrete a masurilor impotriva coronavirusului, transmite dpa potrivit Agerpres. Anuntul a fost facut de Wolfgang Schaeuble, presedintele…

- Populistii care sustin ca noul virus este inofensiv sunt periculosi si iresponsabili, a declarat, joi, cancelarul german Angela Merkel. „Ne aflam intr-o situatie dramatica la inceputul sezonului rece. Ne afecteaza pe toti, fara exceptie”, a spus Merkel in Bundestag, potrivit Mediafax.

- Al doilea val de coronavirus este in plina efervescenta in Europa și ramane tot mai putin timp pana la perioada anului in care au loc multe adunari de familie: Craciunul. Este posibila salvarea acestei perioade? Christian Drosten, directorul de virusologie la spitalul La Charite din Berlin, un „Fernando…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca personalul din invatamant merita sa fie sprijinit in contextul pandemiei de COVID-19 si a anuntat ca va solicita Guvernului sa precizeze daca exista bani in acest sens. Afirmatia sefului statului a venit in contextul in care Camera Deputatilor a adoptat,…

- Cancelarul german Angela Merkel a anuntat miercuri ca urmeaza sa se intalneasca cu reprezentanta opozitiei belaruse Svetlana Tihanovskaia, care s-a intalnit marti cu presedintele francez Emmanuel Macron in Lituania, relateaza AFP.”Ma voi intalni in curand” cu Tihanovskaia, a anuntat sefa Guvernului…

- Ministrul german al economiei, Peter Altmaier, a devenit al doilea membru al guvernului cancelarului Angela Merkel - dupa seful diplomatiei Heiko Maas - care a intrat izolare, facand cunoscut ca ar urma sa stea in casa dupa ce a fost in contact cu consilierul unui alt ministru din Uniunea Europeana,…

- Politia din Berlin a oprit protestul de sambata din cauza nerespectarii dinstantarii si pentru ca participantii nu purtau masca. Protestele se desfasoara in conditiile in care numarul de noi infectari cu COVID-19 este in crestere.Citește și: Ludovic Orban striga 'BINGO' in interiorul partidului:…

- Conducerea PSD a amanat din nou luarea unei decizii in privinta zilei in care sa fie votata motiunea de cenzura. Surse din partid sustin ca este posibila varianta ca votul sa aiba loc dupa decizia CCR, asa cum a cerut si premierul Ludovic Orban.