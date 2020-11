Parlamentul german a votat: Pungile de plastic, INTERZISE. Cu o singură excepţie Camera inferioara a parlamentului german, Bundestagul, a votat joi interzicerea pungilor din plastic in supermarketuri incepand din 2022, relateaza dpa, potrivit Agerpres. Pungile din plastic usoare pe care clientii le iau de obicei de la casele de marcat urmeaza sa fie interzise dupa o perioada de tranzitie care a fost prelungita de la sase la 12 luni la cererea industriei. CITEȘTE ȘI: Fructele-medicament de toamna: Imbunatațesc circulația sangelui și curața sistemul digestiv CITEȘTE ȘI:-medicament de toamna: Imbunatațesc circulația sangelui și curața sistemul digestiv Pungile reutilizabile si pungile subtiri din plastic de la raioanele de legume si fructe sunt excluse din interdictie.



