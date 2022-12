Stiri pe aceeasi tema

- Decretul de promulgare și Legea privind declararea utilitații publice de interes național pentru lucrarile de construcție a apeductului magistral Chișinau–Strașeni–Calarași, au fost publicate in Monitorul Oficial, comunica Noi.md cu referire la Moldpres. Conducta principala pentru transportul apei are…

- Tablourile realizate de artistul Ștefan Șerban pot fi admirate la Galeria Zamca, pana pe 14 noiembrie. Este vorba de 41 de lucrari din colecția „Fara Limite", care imbina diverse stiluri, de la peisaj, portret și tehnica mixta, la ulei pe panza, acrilice etc.Lucrarile artistului Ștefan ...

- Parlamentul gazduiește o expoziție caritabila de picturi, realizate de copii din țara noastra și refugiați din Ucraina. Picturile sint scoase la licitație, incepind de astazi, iar banii acumulați vor fi redirecționați pentru gestionarea necesitaților refugiaților, care se afla in Republica Moldova.…

- Muzeul de Arta Constanta organizeaza joi, 3 noiembrie 2022, incepand cu ora 15.00, vernisajul expozitiei cu lucrarile artistilor contemporani participanti la Simpozionul International de Arta, organizat la Snagov, in perioada 1 ndash; 31 octombrie 2022.Aflat la prima editie, "International Art Symposium",…

- FOTO| Lucrarile de modernizare la doua gradinițe din Cugir, pe ultima suta de metri: Peste 100 de copii se vor bucura de condiții moderne, dupa vacanța de iarna Modernizarea gradinițelor aparținatoare Școlii Gimnaziale „I. Pervain” a intrat pe ultima suta de metri. Lucrarile sunt realizate in procent…

- In cadrul evaluarii in teren realizata de edilul Adrian Teban și echipa de proiect din cadrul primariei, constructorii au dat asigurari ca lucrarile sunt realizate in procent de 99% atat la Gradinița cu Program Normal nr. 2 (str. 21 Decembrie 1989), cat și la la Gradinița cu Program Prelungit nr. 3…

- Lucrarile la gradinița cu program prelungit pe strada Postei nr.23 sunt in grafic. Proiectul este finantat din fonduri de bugetul local, din surse externe nerambursabile si din bugetul local. Viitorul sediu al acestei gradinițe va avea o structura cu subsol, parter si etaj și va fi un spatiu modern,…