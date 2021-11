Parlamentul francez autorizează paşaportul sanitar până la 31 iulie 2022 Parlamentul francez a autorizat vineri prelungirea folosirii 'pasaportului sanitar' pana la data de 31 iulie 2022, asadar pana dupa alegerile prevazute in primavara, o decizie puternic criticata de opozantii guvernului, transmite AFP. Adunarea Nationala, forul decizional, a aprobat proiectul lege de 'vigilenta sanitara' propus de guvern si respins cu o seara in urma de catre Senatul dominat de dreapta, potrivit Agerpres. Legea prevede, intre altele, ca pasaportul sanitar sa fie posibil pana la 31 iulie, daca guvernul nu va decide eliminarea lui mai devreme, prorogarea regimului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

