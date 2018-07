Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul francez a adoptat luni o lege care interzice telefoanele mobile in școli și licee, o promisiune de campanie a președintelui Emmanuel Macron denunțata drept "cosmetica" de catre opoziție, scrie AFP.

