- Parlamentul finlandez a votat in favoarea cererii de aderare a natiunii nordice la NATO, cu 188 de voturi pentru si 8 impotriva. Anuntul Finlandei vine in contextul in care Casa Alba a comunicat ca presedintele finlandez, Sauli Niinisti, si premierul suedez, Magdelena Andersson, se vor intalni joi cu…

- Casa Alba a anunțat, miercuri, ca președintele Joe Biden a avut din nou o convorbire telefonica, de apoximativ o ora, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Ucraina va primi un ajutor de 500 de milioane de dolari pentru plata salariilor de la bugetul de stat. Volodimir Zelenski a declarat ca…

- Presedintele american, Joe Biden, va efectua o vizita, vineri, in Polonia, dupa ce va participa la summit-ul NATO de la Bruxelles, care va avea loc cu o zi inainte, a anuntat Casa Alba. „Saptamana aceasta, presedintele Joseph R. Biden, Jr. va calatori in Polonia dupa intalnirile sale de la Bruxelles,…

- Un summit extraordinar al NATO urmeaza sa aiba loc joia viitoare, pe 24 martie. La reuniune urmeaza sa participe și presedintele american Joe Biden. Anunțul a facut marti de secretarul general al Aliantei Nord-Atlanrtice Jens Stoltenberg, relateaza AFP. Joe Biden urmeaza sa-si reafirme ”angajamentul…

- The Hill citeaza surse de la Casa Alba și anunța ca vicepreședintele Statelor Unite, Kamala Harris, va veni in vizita in Romania și Polonia saptamana viitoare, in contextul invaziei rusești in Ucraina. Vizita ar urma sa dureze doua zile, incepand de miercurea-joia viitoare, conform surselor citate.…

- Parlamentul din Ucraina a votat, cu puțin timp in urma, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Executivul ucrainean a votat, in unanimitate, cu 299 de voturi, decretarea starii de razboi pe intreg teritoriul țarii. Președintele rus Vladimir Putin a anunțat, joi dimineața, in jur de…

- Presedintii rus Vladimir Putin si american Joe Biden au acceptat luni sa se intalneasca in cadrul unui summit propus de catre omologul lor francez Emmanuel Macron, cu conditia ca Rusia sa nu invadeze pana atunci Ucraina, relateaza AFP. Casa Alba a confirmat ulterior ca președintele Joe Biden a fost…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, a convocat pentru vineri o teleconferința cu liderii Romaniei, Poloniei și ai altor țari din Uniunea Europeana și NATO, relateaza The Guardian, care citeaza o sursa de la Casa Alba. „Președintele Biden va vorbi dupa-amiaza cu liderii transatlantici despre acumularea…