- Parlamentul de la Helsinki a votat, marti, 17 mai, cu o majoritate de peste 95%, in favoarea aderarii Finlandei la NATO, ceea ce permite trimiterea candidaturii oficiale a tarii nordice la sediul Aliantei Nord-Atlantice.

- Congresul american va incerca sa ratifice cererea Finlandei de aderare la alianța militara occidentala NATO, inainte de a intra in vacanța, in august, a declarat la Helsinki liderul republican al Senatului american, Mitch McConnell. Intr-o conferința re presa dupa intalnirea cu președintele finlandez…

- Partidul social-democrat din Suedia, aflat la guvernare, este așteptat sa se pronunțe in favoarea aderarii țarii la NATO, deschizand calea pentru o cerere in perioada imediat urmatoare. Finlanda a anunțat oficial ca va cere integrarea in alianța, abandonand astfel politica de nealiniere militara, reateaza…

- Mai mult de trei sferturi dintre finlandezi sustin acum o candidatura a tarii lor la aderarea la NATO, potrivit unui nou sondaj publicat luni, cu doar cateva zile inainte de o decizie finala asteptata la Helsinki, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- ''Am fost nealiniati timp de 200 de ani si acest lucru ne-a fost util (...), o decizie nu trebuie luata cu lejeritate'', a spus sefa guvernului suedez la o conferinta de presa desfasurata in marja manifestarilor de 1Mai.''Trebuie sa reflectam la ce este mai bine pentru Suedia. Sa schimbam calea sau…

- In contextul opozitiei vehemente a Rusiei, care a lansat o invazie militara si care a semnalat clar Occidentului ca nu va accepta acest lucru, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a admis ca țara sa nu va putea deveni membra a Aliantei Nord-Atlantice

- Parlamentul Finlandei urmeaza sa dezbata marti o petitie civila pentru organizarea unui referendum privind aderarea tarii la NATO, a informat luni seara prim-ministrul Sanna Marin, citata de AFP.