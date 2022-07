Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PNL al Energiei, Virgil Popescu, a anunțat ca va depune o a treia plangere penala impotriva lui George Simion, de data aceasta pentru ca președintele AUR l-a urmarit pe aeroportul din Viena și in avion. „Am incredere ca pana la urma se va face dreptate”, a scris Popescu pe Facebook.George…

- Virgil Popescu depune a treia plangere penala impotriva lui George Simion dupa ce liderul AUR a facut un nou scandal la aeroportul din Viena, atacandu-l pe ministrul Energiei. Cei doi au avut un schimb de replici dure, iar dialogul a fost transmis in dire

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, anunța ca va depune plangere penala impotriva liderului Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion. “Campania de hartuire la adresa mea nu ma intimideaza! Astazi, in aeroport la Viena, unde am fost la cununia civila a fiicei mele, care s-a casatorit cu un tanar…

- George Simion s-a filmat, duminica, in timp ce il urmarea pe ministrul Energiei, Virgil Popescu, pe aeroportul din Viena. Presedintele AUR l-a numit de mai multe ori pe ministrul liberal „hot”, acuzandu-l ca primeste ordine de la directorii OMV Petrom si ca nu este la serviciu.

- Intotdeauna evaluarea ministrilor intr-un guvern de coalitie naste tensiuni intre partide. Primul ministru Florin Citu, printre alte motive, si-a pierdut functia pentru ca a dat afara ministri USR fara sa se consulte cu liderii partidelor din coalitie. Nu s-a consultat nici cu propriul partid cand l-a…

- Senatorii si deputatii au intrat de vineri in vacanta parlamentara pana la 1 septembrie, cand Legislativul isi va relua activitatea. Potrivit articolului 66 din Constituție, „Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc in doua sesiuni ordinare pe an. Prima sesiune incepe in luna februarie si nu poate…

- Romania poate incepe sa exploateze gazele din Marea Neagra, anunța ministrul Energiei, Virgil Popescu, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a promulgat Legea offshore. Romania poate incepe sa exploateze gazele din Marea Neagra, anunța ministrul Energiei, Virgil Popescu, dupa ce presedintele Klaus Iohannis…

- Fostul director general al Romgaz, Adrian Volintiru, arata ca singurul vinovat de creșterea excesiva a prețurilor la gaze este ministrul Energiei, Virgil Popescu. Marea greșeala a acestuia a fost raportarea prețului de referința a gazelor la Bursa de la Viena. In plus, ministrul a stopat investițiile…