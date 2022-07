Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European solicita, joi, ca dreptul la avort sa fie inclus in Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene dupa contestarea sa in Statele Unite ale Americii, relateaza AFP. ”Orice persoana are dreptul de a beneficia de un avort legal si in conditii de siguranta”, au evocat europarlamentarii,…

- Mai multe manifestatii au avut loc, sambata, in Franta, pentru a apara dreptul la avort si pentru a aduce un sprijin femeilor din SUA. Mii de persoane au protestat dupa decizia Curtii Supreme de a anula protectia juridica pentru intreruperile de sarcina, relateaza AFP. In fruntea manifestatiei de la…

- Proteste in serie au loc in SUA, dupa ce, vineri, Curtea Suprema de Justiție a luat decizia semnificativa de a anula hotararea Roe v Wade, o hotarare de referinta din 1973 care a recunoscut dreptul constitutional al femeii la avort si l-a legalizat la nivel national, oferind o victorie importanta republicanilor…

- Milioane de femei din SUA iși vor pierde dreptul constituțional la avort, in condițiile in care Curtea Suprema anuleaza hotararea istorica Roe vs. Wade, transmite BBC. Hotararea va transforma dreptul la avort in Statele Unite, care nu va mai fi considerat un drept constituțional, fiecare stat putand…

- Negociatorii statelor membre ale Uniunii Europene au ajuns, marti, la un acord cu Parlamentul European privind regulile comune pentru garantarea unui salariu minim care sa asigure „un nivel de trai decent”, transmite AFP, cu precizarea ca suma nu va fi neaparat aceeasi in toate tarile. Textul prevede…

- 19 copii si doi adulti au fost ucisi intr-un atac armat comis de un tanar, care la randul sau a fost ucis, la o scoala din Texas, Statele Unite ale Americii. Un adolescent in varsta de 18 ani a intrat intr-o școala primara din Texas inarmat cu doua puști și a deschis focul asupra copiilor. […] The post…