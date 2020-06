Parlamentul European votează Rezoluţia privind muncitorii sezoneri şi transfrontalieri Desi criza coronavirus a adus in prim-plan situatia muncitorilor sezonieri si transfrontalieri, problema respectarii drepturilor acestora si a legislatiei europene este, de fapt, mai veche.Expunerea acestei situatii acum ofera institutiilor europene oportunitatea de a dezvolta soluții menite sa o rezolve in profunzime.Muncitorii sezoneri si transfrontalieri trebuie sa aiba garantia ca au parte de un tratament egal cu al celor din statul in care isi desfasoara activitatea – adica salariu, conditii de munca si beneficii sociale. Acest lucru este cu atat mai important acum, cand este nevoie sa ne… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

