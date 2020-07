Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat marti ca, daca ar fi sa se dea crezare anuntului presedintelui Klaus Iohannis dupa Consiliul European de la Bruxelles, conform caruia Romania va beneficia de aproape 80 de miliarde de euro pentru proiecte europene, Guvernul PNL "trebuie" sa dubleze…

- Liderul PSD afirma ca, daca Romania va primi suma de aproape 80 de miliarde de euro, de la Uniunea Europeana, atunci Guvernul poate folosi banii de la buget pentru majorarile decise de social-democrati. "Daca ar fi sa dam crezare anunțului triumfalist al președintelui Iohannis de la Bruxelles, Guvernul…

- Romania nu a existat in negocierile de la summitul UE in care s-a discutat planul de relansare și a pierdut, susține europarlamentarul PSD Victor Negrescu. „Am plecat cu traista plina de promisiuni și am venit cu ea goala”, spune Negrescu. Acesta explica, printre altele, intr-o postare pe Facebook,…

- Europarlamentarul liberal Siegfried Muresan, spune ca „acordul la care a ajuns Consiliul European este bun pentru Europa și foarte bun pentru Romania”. „Romania va primi in urmatorii ani mai multe fonduri europene decat a primit oricand pana acum de la Uniunea Europeana, aproape 80 de miliarde de…

- PNL si PSD au transmis, marti, comunicate de presa in care analizeaza din punct de vedere politic acordul de la Bruxelles, privind fondurile europene pe care le-a primit tara noastra, in urma crizei COVID-19.Siegfried Muresan: "Romania va primi in urmatorii ani mai multe fonduri europene decat a primit…

- Acesta i-a scris presedintelui CE despre deseurile care ajung in Ungaria pe raurile Somes si Tisa, spunand ca a cerut lui Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski sa intervina, dar dincolo de reafirmarea cooperarii, au fost luate putine masuri efi Presedintele Ungariei, Janos Ader a transmis o scrisoare…

- Presedintele ungar i-a scris presedintelui CE despre deseurile care ajung in Ungaria pe raurile Somes si Tisa, spunand ca a cerut lui Klaus Iohannis si Volodimir Zelenski sa intervina, dar dincolo de reafirmarea cooperarii, au fost luate putine masuri efiPresedintele Ungariei, Janos Ader a…

- El subliniaza ca alegerile trebuie sa se desfașoare in acest an și solicita o consultare cu președintele Klaus Iohannis pentru stabilirea unui calendar. LideruL PMP , Eugen Tomac este de parere ca planul PSD și al aliaților sai ar fi ca liberalii sa ramana la guvernare și peste iarna, ca sa se erodeze,…