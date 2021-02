Stiri pe aceeasi tema

- Pachetul de recuperare economica al UE, conceput pentru a ajuta tarile membre sa combata efectele pandemiei de COVID-19, in valoare de 672,5 miliarde de euro, a primit vineri ultima aprobare. Documentul a fost parafat de catre presedintele Parlamentului European, David Sassoli, si premierul portughez…

- Comisia pentru Petiții a Parlamentului European a decis susținerea petiției pe care a inițiat-o europarlamentarul social-democrat, Victor Negrescu, petitia este legata de respectarea drepturilor lucratorilor romani din Uniunea Europeana.Parlamentul European a cerut Comisiei Europene sa ancheteze in…

- Primarul municipiului Ploiesti, Andrei Volosevici, a sesizat Comisia de disciplina cu privire la comportamentul directorului general adjunct din cadrul Politiei Locale Ploiesti, a anuntat Primaria Ploiesti, potrivit news.ro. Surse din institutie au precizat ca edilul a decis sa sesizeze comisia…

- Presedintele grupului Renew Europe din Parlamentul European, Dacian Ciolos, apreciaza ca arestarea lui Alexei Navalnii este 'un gest las' al regimului condus de Vladimir Putin si cere o dezbatere de urgenta a acestui caz in Parlamentul European, noteaza Agerpres. "Arestarea lui Alexei Navalnii este…

- ”Romania are o oportunitate uriașa la acest inceput de an și in același timp o provocare imensa, sa finalizeze rapid Planul Național de Redresare și Reziliența prin care putem finanța proiecte de de dezvoltare de peste 30 miliarde de Euro.Dupa votul in comisiile de specialitate din Parlamentul European…

- Eurodeputații au aprobat regulamentul menit sa protejeze fondurile UE impotriva utilizarii abuzive de catre guvernele UE care incalca principiile statului de drept. Prin noul regulament, plațile din bugetul UE pot fi blocate pentru țarile in care incalcarile constatate ale statului de drept compromit…

- ​Europarlamentarul român Siegfried Mureșan a declarat, joi, ca Polonia și Ungaria au acceptat introducerea mecanismului privind corelarea fondurilor europene de statul de drept. „Adoptarea la timp și intrarea în vigoare a Bugetului Multianual al Uniunii Europene pentru urmatorii…