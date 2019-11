Stiri pe aceeasi tema

- Conferința președinților din Parlamentul European a autorizat, joi, publicarea scrisorilor de evaluare pentru comisarii europeni propusi, in urma audierii acestora in comisia de specialitate. Comisia pentru Transporturi a transmis ca Adina Valean, comisar din partea Romaniei, a raspuns "satisfacator"…

- Adina Valean, propunerea Romaniei pentru funcția de comisar european pentru Transporturi in executivul condus de Ursula von der Leyen, va fi audiata, joi, in Comisia de transport si turism a Parlamentului European (TRAN). Audierea Adinei Valean este programata sa inceapa la ora 14.00 (ora Romaniei)…

- Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European a dat aviz favorabil pentru numirea Adinei Valean in funcția de comisar european, audierea in comisia de resort, Transporturi, urmand sa aiba loc joi. Decizia in Comisia JURI a fost luata cu unanimitate de voturi, a aprecizat, pentru Mediafax,…

- Felicitari colegei mele Adina Valean pentru ca a fost acceptata pentru functia de comisar european pentru Transporturi de catre presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Adina Valean este un europarlamentar cu experienta, a condus deja Comisia ENVI si este in prezent presedintele Comisiei…

- Președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a acceptat-o pe Adina Valean pentru a prelua funcția de comisar european pentru Transporturi, a declarat, pentru MEDIAFAX, purtatorul de cuvant al echipei de tranziție a Executivului UE. Asta, dupa ce șefa CE i-a supus unui interviu pe…

- Ludovic Orban a anunțat ca noul Guvern trebuie investit cat mai repede deoarece Comisia Europeana a cerut Romaniei sa trimita cat mai curand o propunere pentru funcția de comisar UE. Liderul PNL a precizat ca imediat dupa investire, Executivul va propune un candidat care va fi audiat in Parlament. „Așa…

- "Ne-am intalnit, am discutat despre desemnarea comisarului european. Doamna președinte desemnata Ursula von der Leyen este foarte ingrijorata pentru situația care s-a creat. Avem un guvern interimar care nu va nominaliza un comisar. Comisia se grabește, chiar daca este o amanare pana la 1 decembrie,…

- Ce portofolii de comisari vor primi țarile membre UE Întrevederea prim-ministrului Viorica Dancila (dr) cu președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen (stg). Foto: gov.ro. La Bruxelles, președintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urmeaza sa anunțe astazi…