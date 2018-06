Parlamentul European va redistribui mandatele post-Brexit / Romnia va avea un loc n plus

Stiri pe aceeasi tema

- Eurodeputatii au votat miercuri redistribuirea locurilor in Parlamentul European eliberate de catre alesii britanici din cauza Brexit-ului, in vederea viitoarelor alegeri europene din mai 2019, transmite AFP, potrivit Agerpres.Cu 566 de voturi pentru (94 impotriva si 31 de abtineri), Parlamentul…

- Parlamentul European a adoptat miercuri o rezolutie in care denunta taierile de fonduri din politica agricola comuna (PAC) si politica de coeziune, propuse de Comisia Europeana in proiectul de buget multianual pentru perioada 2021-2027, transmite AFP. 'Parlamentul European deplange…

- Parlamentul European (PE), reunit in sesiune plenara la Bruxelles, a cerut joi ca Uniunea Europeana (UE) sa lanseze o miscare diplomatica pentru a obtine interzicerea la nivel global a testelor produselor cosmetice pe animale, cel mai tarziu in 2023, scrie agerpres.ro.

- Partidul Independentei Regatului Unit (UKIP) l-a ales sâmbata pe Gerard Batten ca presedinte, fara niciun contracandidat, informeaza AFP. Batten, deputat în Parlamentul European, în vârsta de 64 de ani conducea deja formatiunea din februarie, ca interimar.…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat miercuri o rezolutie care prezinta un posibil cadru de asociere pentru viitoarele relatii dintre Uniunea Europeana si Marea Britanie dupa Brexit, potrivit unui comunicat de presa al PE. Rezolutia a fost adoptata cu 544 voturi…

- Parlamentul European a aprobat, joi dupa-amiaza, planul de mutare a sediului Agentiei Europene a Medicamentului (AEM) din capitala Marii Britanii, Londra, in orasul olandez Amsterdam, in contextul Brexit, informeaza publicatia EUObserver. Planul a fost aprobat cu 507 voturi pentru si 112…