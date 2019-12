Parlamentul European va dezbate o Rezolutie privind Revolutia romana din decembrie 1989 La 30 de ani de la caderea violenta a regimului comunist in Romania, Parlamentul European va dezbate, in sesiune plenara, o Rezolutie privind comemorarea celor trei decenii de la Revolutia romana din Decembrie 1989, care a dus la violente si crime ai caror autori inca nu au platit, iar adevarul complet inca e necunoscut victimelor si societatii romane, in general.



Documentul este propus de fostul presedinte Traian Basescu, astazi europarlamentar PPE, si de Rares Bogdan (PNL/PPE) si are si sustinerea grupului Renew Europe.



Rezolutia aminteste ca Revolutia din decembrie 1989…

Sursa articol si foto: business24.ro

