Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu anunta ca luni, la Strasbourg, in cadrul Parlamentului European (PE) va incepe dezbaterea unei rezolutii despre Revolutia Romana din decembrie 1989, aceasta urmand sa fie votata in plenul legislativului european in cursul zilei de joi. "Revolutia din…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la sedinta solemna a Parlamentului consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revolutie si la mai multe evenimente organizate la Timisoara. Potrivit agendei, seful statului va participa, luni, incepand cu ora 12,00, la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor…

- Fostul presedinte Traian Basescu a anuntat ca Parlamentul European va avea, luni, o dezbatere despre Revolutia din Romania, exact la la 30 de ani debutul acesteia la Timisoara. ”Toti cei 32 de parlamentari romani, indiferent de apartenenta politica, au putut sa faca propuneri pe proiectul de text…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat ca saptamana viitoare va avea loc, la Strasbourg, in Parlamentul European, o dezbatere referitoare la evenimentele din decembrie 1989 petrecute in tara noastra, urmand sa fie data si o Rezolutie. Tomac a precizat ca initiativa apartine lui Traian Basescu,…

- Presedintele Klaus Iohannis participa, luni, la sedinta solemna a Parlamentului consacrata aniversarii a 30 de ani de la Revolutie si la mai multe evenimente organizate la Timisoara. Potrivit agendei, seful statului va participa, luni, incepand cu ora 12,00, la sedinta solemna comuna a Camerei Deputatilor…

- Dupa 30 de ani de la revoluție, lucrurile, in loc sa se așeze in matca istoriei, deverseaza și inunda peisajul cu interpretari care sfideaza uneori logica și bunul simț, mergind pana la contestarea evidențelor și la incadrarea juridica a unui fenomen social și moral. Este una dintre rarele intervenții…

- Parlamentul European va adopta saptamana viitoare o rezolutie despre Revolutia din Romania, a anuntat miercuri pe Facebook eurodeputatul roman Siegfried Muresan, transmite Agerpres.''Conferinta presedintilor de grupuri parlamentare din Parlamentul European a aprobat in aceasta seara cererea Grupului…

- Corina Untila suferea de mai multi ani de cancer, boala cu care s-a luptat din rasputeri, dar care, in cele din urma, a invins-o. Lasata fara pensia de revolutionar in anul 2014, chiar daca a fost impuscata in abdomen si aruncata intr-o masina plina cu cadavre in timpul Revolutiei din 1989, Corina…