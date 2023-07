Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de constructii au crescut in mai cu 0,2% in zona euro si in Uniunea Europeana, comparativ cu luna precedenta, cand se inregistrase un declin de 0,6% in zona euro si de 0,8% in UE, in timp ce Slovacia, Romania si Slovenia au fost statele membre cu cel mai semnificativ avans, arata datele publicate…

- ”Alstom, lider global in mobilitatea inteligenta si sustenabila, si Akiem, companie europeana de leasing pentru material rulant, au semnat un contract-cadru pentru 100 de locomotive Traxx Universal multisistem (MS3). Partea ferma a comenzii include 65 de locomotive. Valoarea totala a acordului cadru…

- Pentru a ii proteja pe președintele SUA, Joe Biden, și ceilalți participanți la summitul de la Vilnius, NATO a transformat capitala Lituaniei intr-o adevarata fortareața aparata cu armament. Biden și liderii NATO se vor intalni saptamana viitoare la doar 32 km de gardul de frontiera al Lituaniei, acoperit…

- Romania participa la a treia editie a campaniei "EUChooseSafeFood", lansata de Autoritatea Europeana pentru Siguranta Alimentara, care isi propune sa ajute cetatenii europeni sa ia decizii in cunostinta de cauza cu privire la alegerile lor alimentare, potrivit Agerpres.Potrivit unui comunicat al…

- Comisia Europeana anunța ca UE va investi 6,2 miliarde euro in infrastructuri de transport sustenabile, sigure și eficiente. Din aceasta suma, Romania va beneficia de aproximativ 600 milioane de euro. Comisia Europeana (CE) a selectat 107 proiecte de infrastructura de transport care sa primeasca granturi…

- Pilonul II a colectat in 15 ani contributii brute totale in valoare de 84,2 miliarde de lei (16,9 miliarde euro) si a realizat plati totale de peste 1,4 miliarde de lei catre un numar total de circa 108.000 de beneficiari (participanti si mostenitori), sustin reprezentantii Asociatiei pentru Pensiile…

- Ținta UE este ca 45% din populația europeana cu varste de 25-35 de ani sa fi absolvit o forma de educație terțiara (orice forma de invațamant superioara liceului) pana in 2030. Statele UE aflate la coada clasamentului sunt Romania (25%), Italia (29%) și Ungaria (32%), arata un raport Eurostat citat…

- Numarul de insolvente a crescut, in Romania, cu 1,3% in primele patru luni ale anului, iar estimarea pentru final de an este 10% fata de 2022, reiese din datele incluse in Global Insolvency Index, indicele Allianz Trade, publicate ieri și preluate de Agerpres. “Desi estimarea de +10% pentru acest an…