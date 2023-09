Stiri pe aceeasi tema

- Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spune ca problema aderarii Romaniei la Schengen nu este doar una financiara. Intrebata de costurile pe care trebuie sa le suporte țara noastra din cauza neaderarii la spațiul comun, Metsola a luat in considerare, intre altele, și costul timpului pierdut…

- „Demersurile mele de modificare a legislației UE pentru stoparea speculei pe piața energiei au obținut joi aprobarea Comisiei pentru Industrie, Energie și Cercetare (ITRE), urmand sa fie supuse votului plenului”, transmite eurodeputatul PSD Dan Nica.Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegației…

- Politia a perchezitionat miercuri locuinta eurodeputatei socialiste belgiene Maria Arena, in cadrul scandalului Qatargate, in care Qatarul a fost acuzat ca a oferit bani si cadouri pentru a-si asigura un tratament favorabil in Parlamentul European, transmite miercuri Politico. CITESTE SI Propunere…

- Parlamentul European a votat miercuri, 11 iulie 2023, o rezoluție deosebit de dura impotriva Austriei. Rezoluția votata cu 526 voturi pentru, 57 voturi impotriva și 42 de abțineri, cere trimiterea in judecata a Austriei pentru pierderile financiare masive produse Romaniei și Bulgariei. Aceasta hotarare…

- Deputatul european Iuliu Winkler a primit, in cadrul Conferinței județene de alegeri care a avut loc sambata, votul de incredere pentru un nou mandat de doi ani in fruntea Organizației UDMR din județul Hunedoara. „Am primit votul de sprijin al delegaților celor 15 organizații locale UDMR din…

- Comisia pentru petitii a Parlamentului European cere Consiliului European sa aprobe admiterea Romaniei si Bulgariei in spatiul Schengen de libera circulatie pana la sfarsitul acestui an, subliniind ca cele doua state continua sa indeplineasca criteriile de aderare si ca respingerea lor a creat un sentiment…

- Achitat definitiv de pedeapsa cu inchisoare in Dosarul Colectiv, Cristian Popescu Piedone, a declarat, la ieșirea din Penitenciarul Jilava ca nu va cere despagubiri statului și iși va relua mandatul de primar la Sectorul 5. „Piedone n-o muritu, doar puțin s-o odihnitu”. „Am spus ICCJ la ultimul meu…

- Președintele USR Catalin Drula le-a cerut sambata participanților la congresul USR un mandat pentru construirea unui pol de dreapta in jurul formațiunii pe care o conduce.„Vom construi o alternativa reala, vom fi schimbarea pe care Romania o așteapta. Va cer astazi un mandat pentru construirea unui…