Stiri pe aceeasi tema

- In luna octombrie, premierul Viorica Dancila a fost convocata in Parlamentul European pentru a vorbi despre situația din țara noastra. Dupa aceea, europarlamentarii urmeaza sa voteze o rezoluție impotriva Romaniei. Dupa ce, miercuri, s-a votat demararea procedurilor pentru aplicarea Articolului 7 impotriva…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat joi ca Parlamentul European va adopta o rezolutie privind situatia din Romania, in timpul celei de-a doua sesiuni plenare de la sfarsitul lunii octombrie. Totodata, eurodeputatul a mai precizat ca intre 1 si 4 octombrie va avea loc si o dezbatere privind…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a anunțat, joi, ca Parlamentul European va adopta o rezoluție despre situația protestelor din 10 august din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie, scrie Mediafax.”Avem noutați despre dezbaterea privind situația din Romania care…

- Europarlamentarul PNL Siegfried Muresan a anuntat, joi, ca Parlamentul European va adopta o rezolutie despre situatia protestelor din 10 august din Romania in cea de-a doua sesiune plenara din luna octombrie.

- Liderii grupurilor europene din familia politica de care aparțin PSD și ALDE au votat in favoarea unei dezbateri in Parlamentul European pe tema respectarii statului de drept in Romania, potrivit unui document consultat de STIRIPESURSE.RO.Liderii de grup au decis sa aiba o dezbatere despre…

- Noua lege a pensiilor va fi adoptata in aceasta sesiune parlamentara, maximum pana la data de 2 octombrie, a anuntat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea. ‘Vom adopta in acest an, in aceasta sesiune, maxim pana in 2 octombrie, noua lege a pensiilor, care schimba total in bine si definitiv situatia…

- Rovana Plumb a vorbit, vineri seara, la Romania TV, despre o eventuala remaniere! Invitata de Victor Ciutacu, Plumb a negat ca in PSD s-ar discuta despre schimbarea unor miniștri, in acest moment. Totuși, la finalul lunii, s-ar putea trage linie și sa se ajunga la decizia de remaniere a miniștrilor…

- Viorica Dancila a gafat din nou, afirmand ca se bucura sa fie la Pristina (capitala Kosovo - n.r.), cand se afla de fapt la Podgorica, capitala Muntenegrului. Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, eurodeputatul Siegfried Muresan, afirma ca Dancila este total nepregatita, cu doar cateva…