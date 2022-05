Parlamentul European: Turcia și-a distrus orice speranță de aderare la UE Parlamentul European si-a exprimat in mod ferm, joi, dezaprobarea fata de condamnarea la inchisoare pe viata a activistului si filantropului turc Osman Kavala si a apreciat ca astfel Turcia si-a distrus orice speranta de a relansa procesul de aderare la Uniunea Europeana. Europarlamentarii deplang „caracterul injust, ilicit si arbitrar al detentiei” de la sfarsitul lui 2017 a lui Kavala, condamnat in 25 aprilie la inchisoare pe viata, si cer „eliberarea lui imediata si neconditionata”, informeaza AFP. „Decizand sa sfideze in mod deschis hotararile constrangatoare ale Curtii Europene a Drepturilor… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

