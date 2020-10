Parlamentul European a votat marti in favoarea unui obiectiv obligatoriu juridic de reducere a emisiilor de gaze cu efect de sera in Uniunea Europeana cu 60% pana in 2030, fata de nivelul din 1990, conform rezultatelor votului, facute publice miercuri, relateaza Reuters. Adunarea plenara a PE isi va oficializa pozitia privind aceasta tinta printr-un alt vot, programat pentru miercuri. Obiectivul aprobat de PE este mai ambitios decat reducerea neta a emisiilor cu "cel putin 55%" pana in 2030 propusa de Comisia Europeana, care vrea ca nivelul obiectivului sa fie stabilit pana la sfarsitul anului.…