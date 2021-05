Comisia pentru petitii a Parlamentului European (PE) a sustinut joi mentinerea deschisa a unei initiative cetatenesti care solicita Comisiei Europene sa stabileasca o politica migratorie care sa respecte drepturile omului, cu o atentie speciala pentru migrantii care mor in timp ce incearca sa ajunga in Europa, relateaza agentia EFE.



Solicitarea, dezbatuta joi, a fost impulsionata de trei cetateni europeni, care acuza ''raspunsul slab'' al Uniunii Europene in ajutorarea migrantilor si ''masacrul umanitar'' din Mediterana, principala cale de acces catre…