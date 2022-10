“La aceste masuri extrem de importante am adaugat actiunile concrete legate de razboiul din Ucraina, sprijinirea statelor aflate in prima linie, precum Romania si Polonia, precum si a refugiatilor, mai ales a tinerilor si minorilor veniti din zona de conflict. Cresterea cu 250 de milioane de euro a fondurilor pentru ajutor umanitar, suplimentarea fondurilor pentru vecinatatea Estica si Sudica, in consecinta si pentru Republica Moldova, si majorarea alocarii cu 100 de milioane de euro pentru statele membre in vederea acordarii de asistenta in primirea migratilor vor permite o mai buna gestionare…