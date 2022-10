Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European indeamna, intr-o rezolutie adoptata joi, statele membre UE si alte tari care sprijina Ucraina sa isi intensifice masiv asistenta militara pentru aceasta tara, in special in domeniile solicitate de guvernul ucrainean. Eurodeputatii fac apel la toate tarile si organizatiile internationale…

- „SUA continua sa pompeze și mai multe arme in Ucraina, facilitand participarea directa a luptatorilor și consilierilor lor in conflict”, a spus Konstantin Vorontsov, șeful delegației ruse la Comisia pentru dezarmare a Națiunilor Unite, in cadrul primului comitet al Adunarii Generale a ONU.„Acest lucru…

- Amenințarile nucleare ale Rusiei trebuie luate in serios, a declarat fostul director al Agenției Centrale de Informații a SUA, David Petraeus. Statele Unite și aliații lor din NATO vor raspunde la un astfel de atac rusesc asupra Ucrainei, daca se va intampla, dar nu vor folosi arme nucleare ca raspuns.…

- Amenințarile nucleare facute de Vladimir Putin privind Ucraina și Occidentul nu au ramas fara un raspuns dur din partea NATO. In urma cu puțin timp, au aparut primele avertismente clare la adresa lui Vladimir Putin, in cazul in care acesta va decide sa lanseze atacuri cu arme nucleare impotriva Ucrainei.…

- „Respingem cu fermitate acest narativ care a fost prezentat și cred ca este de la sine ințeles sa corectam aceste mesaje. Nu iși dorește nimeni acest razboi in afara de Rusia. O amenințare cu arme nucleare, mai mult sau mai puțin, imporiva Europei este absolut inacceptabila.Nu putem sa tratam cu ușurința…

- Administratia Joseph Biden ia "in serios" amenintarile "iresponsabile" ale presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, privind armele nucleare si este pregatita sa modifice configuratia de aparare, daca va fi cazul, a declarat miercuri un purtator de cuvant al

- Premierul Japoniei, Fumio Kishida, a criticat amenințarea Rusiei de a folosi arme nucleare in razboiul din Ucraina ca fiind "complet inacceptabila". Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trei zile dupa Hiroshima, a venit randul orașului japonez Nagasaki sa comemoreze, marți, 77 de ani de la atacul cu bomba atomica, pe fondul actualei amenințarii nucleare. Amenințarea armelor nucleare și posibila lor folosire devine reala, a declarat primul ministru japonez Fumio Kishida, in cadrul unei…