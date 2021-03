Parlamentul European solicită cotă de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilităţi Parlamentul European solicita o cota privind numarul de persoane cu dizabilitati angajate in companii, in special cele mari, si spune ca UE ar trebui sa dea un bun exemplu cu o astfel de actiune, informeaza DPA.



Abaterile ar putea fi intampinate cu sanctiuni eficiente si proportionale, care ar putea promova astfel un mediu de lucru incluziv, a declarat PE intr-un raport adoptat miercuri.



Eurodeputata Katrin Langensiepen, din grupul Verzilor, a declarat ca accesul egal la piata primara a muncii este departe de realitate pentru majoritatea persoanelor cu dizabilitati. Rata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 186 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 186 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Campeni, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot…

- Comisia Europeana va propune ca pâna la sfârșitul anului 2023 crearea unui „card european de handicap” care sa faciliteze recunoașterea reciproca a statutului de persoana cu handicap între statele UE, a anunțat ea miercuri, relateaza AFP.Înființat pe baza unui…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 204 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 204 posturi disponibile in Alba Iulia, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele…

- CARAS-SEVERIN – Chiar daca oferta angajatorilor caraseni pentru aceasta saptamana cuprinde doar 24 de locuri de munca, prin reteaua EURES, ramura Romania, sunt disponibile de aproape 20 de ori mai multe! Pentru aceasta saptamana, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca din Caras-Severin a…

- Primul targ al locurilor de munca pentru persoanele cu dizabilitati intelectuale are loc astazi intre orele 9.00 si 14.00. Targul face parte din proiectul „Sanse egale pentru integrarea in munca a persoanelor cu dizabilitati intelectuale din Romania”...

- Femeile au reprezentat aproape toate pierderile de locuri de munca din Italia in decembrie, cand rata șomajului din țara a crescut la 9,0% de la o revizuire descendenta de 8,8% in noiembrie, a declarat luni biroul național de statistici ISTAT, citat de Reuters. ISTAT a declarat ca s-au pierdut aproximativ…

- Ziarul Unirea LOCURI de MUNCA in județul Alba: 329 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM LOCURI de MUNCA in județul Alba: 329 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud, Blaj, Cugir și Sebeș. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca…

- LOCURI de MUNCA in județul Alba: 250 posturi disponibile in Alba Iulia, Aiud și Blaj. Oferta completa AJOFM Persoanele interesate sa ocupe un loc de munca pot viziona ofertele accesand www.anofm.ro, selectați AJOFM Alba, secțiunea Persoane fizice – Locuri de munca vacante sau se pot prezenta la sediul…