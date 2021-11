Stiri pe aceeasi tema

- Negociatorii Parlamentului European si cei ai guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene au convenit, dupa discutii incheiate in cursul noptii de luni spre marti, bugetul pe 2022 al Uniunii, care se va cifra la 169,5 miliarde de euro, transmite dpa, citand informatii din ambele parti. Cifra…

- Statele membre ale Uniunii Europene au respins luni strategia Comisiei Europene de protejare a padurilor la orizontul anilor 2030 si au cerut executivului comunitar sa tina cont de importanta exploatarii economice a padurilor si de competentele decizionale ale statelor membre, potrivit AFP. In…

- “Comisia a adoptat astazi, 13 octombrie, Comunicarea privind preturile la energie pentru a aborda cresterea exceptionala a preturilor la energie la nivel mondial, care se preconizeaza ca va dura pe tot parcursul iernii, si pentru a sprijini populatia si intreprinderile europene. Comunicarea include…

- Ungaria si Polonia se afla in conflict deschis cu Bruxellesul și contesta azi, la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, mecanismul care conditioneaza platile catre statele membre de respectarea statului de drept si care risca sa le priveze de finantari europene, potrivit AFP. Date in judecata in mai…

- Statele membre ale Uniunii Europene au in depozite suficiente gaze naturale pentru a face fata iernii, insa recenta crestere a preturilor arata ca este nevoie de o tranzitie rapida la surse regenerabile si sa fie reformata piata gazelor din UE, a declarat miercuri comisarul european pentru Energie,…

- Rapoartele UE privind statul de drept vor include, incepand cu 2022, si mai multe recomandari concrete pentru statele membre, a anuntat miercuri presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu ocazia discursului privind starea Uniunii Europene sustinut in plenul Parlamentului European la Strasbourg.…