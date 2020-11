Parlamentul European şi-a exprimat solidaritatea cu protestatarii din Polonia împotriva limitării dreptului la avort Parlamentul European a acuzat joi guvernul nationalist din Polonia ca a influentat inadecvat un tribunal care a decis o interdictie aproape totala a avorturilor, ceea ce ar arata ca statul de drept s-a prabusit in Polonia, relateaza Reuters. PE a adoptat o rezolutie cu 455 de voturi pentru, 145 impotriva si 71 de abtineri, care vine dupa ce guvernele de dreapta din Polonia si Ungaria si-au folosit dreptul de veto pentru a bloca bugetul multianual al UE si planul de relansare dupa COVID-19 din cauza conditionarii alocarii fondurilor de respectarea statului de drept. De cand a venit la putere in… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

