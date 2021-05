Stiri pe aceeasi tema

- In Spania, elevii din regiunea Murcia merg la școala pe plaja. Profesorii au profitat de vremea frumoasa și au decis sa mute bancile pe nisip. Este soluția gasita pentru elevii care stau prea mult in fața ecranelor, la cursuri online. Copiii sunt imparțiți in mai multe grupe și nu fac doar cursuri,…

- Ordinul de ministru al Educației, care stabilește noua structura a anului școlar 2020-2021, a fost publicat in Monitorul Oficial, informeaza portalul Edupedu.ro . Astfel, numarul de saptamani de cursuri a fost redus de la 34 la 33 de saptamani pentru toți elevii și de la 37 la 36 de saptamani pentru…

- Perioada de desfasurare a initiativei este 7-28 aprilie. Potrivit rectorului Tudorel Toader, citat in comunicat, invitatia e facuta "intrucat contextul epidemiologic inca nu ne permite sa le oferim elevilor posibilitatea de a vizita Universitatea". Din programul proiectului: Primul astfel de curs va…

- Parlamentul European a dezbatut și adoptat marți raportul lui Cristian Bușoi, Programul de acțiune a Uniunii in domeniul sanatații pentru perioada 2021-2027, #EU4Health, in prezența comisarului european pentru Sanatate, Stella Kyriakides. "Le mulțumesc tuturor colegilor mei din Comisia ENVI…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, spune ca a trimis catre Comitetul Național pentru Situații de Urgența solicitarea scrisa prin care cere ca elevii din anii terminali sa poata sa mearga la școala, indiferent daca scenariul este roșu, galben sau verde. „Elevii și parinții trebuie sa știe ce fac luni.…

- COMUNICAT DE PRESA| Victor Negrescu: Mii de elevi și cursanți din Alba vor beneficia de prevederile raportului privind educația digitala Raportul europarlamentarului Victor Negrescu privind elaborarea unei politici europene in materie de educație digitala a fost aprobat saptamana aceasta cu o larga…

- Raportul europarlamentarului Victor Negrescu privind elaborarea unei politici europene in materie de educație digitala a fost aprobat astazi cu o larga majoritate in Comisia pentru Educație și Cultura din Parlamentul European (26 de voturi pentru și niciun vot impotriva). Documentul prevede creșterea…

- Proiectul „Educatie si sanatate prin inot”, pe masa consilierilor locali. Elevii claselor a I-a și a II-a vor beneficia de cursuri gratuite In cadrul ședinței de Consiliu Local al Muncipiului Alba Iulia, din data de 26 februarie, pe masa consilierilor se afla aprobarea Proiectului „Educatie si sanatate…