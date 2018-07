Statul isi recupereaza o padure

Tribunalul Giurgiu a decis, definitiv, revenirea in proprietatea statului roman a 9.323 de hectare de padure situate in judetul Mures, intorcand astfel o restituire facuta in anul 2007. Este vorba despre o zona impadurita aflata in raza localitatilor Rastolita, Stanceni si Lunca Bradului, care a fost restituita initial mostenitorilor grofului… [citeste mai departe]