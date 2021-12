Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care condamna actuala concentrare ampla de forte armate ruse la frontiera cu Ucraina si solicita guvernului de la Moscova sa isi retraga imediat fortele si sa nu mai ameninte tara vecina, indica un comunicat…

- Europarlamentarul Eugen Tomac (PMP) susține ca președintele Rusiei, Vladimir Putin, trebuie oprit, iar Moscova nu mai are ce cauta in mod normal in Consiliul de Securitate al ONU. „Am cerut astazi in plenul Parlamentului European de la Strasbourg o poziție mult mai ferma a Uniunii Europene…

- Rusia va suporta consecințe grave și costuri masive daca președintele Vladimir Putin va ataca Ucraina, a avertizat Grupul celor Șapte State. Reuters noteaza ca serviciile de informații americane evalueaza ca Rusia ar putea planifica o ofensiva pe mai multe fronturi asupra Ucrainei inca de anul viitor,…

- Zelenski nu a dat vreun detaliu cu privire la cum și cand ar putea fi ținut referendumul, dar a spus ca este una dintre opțiunile de a reinvia un proces de pace blocat in estul Ucrainei și de a pune capat conflictului cu Rusia vecina.In ultimele saptamani, Ucraina s-a straduit sa consolideze sprijinul…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…

- Daca Rusia decide sa dea unda verde unei invazii, armata ucraineana nu ar avea nicio șansa sa faca fața, fara un ajutor militar din partea Occidentului, admit generalii de la Kiev și analiștii militari citați de New York Times. Președintele Joe Biden incearca sa impiedice acest scenariu, prin mișcari…

- Rusia nu are de gând sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sâmbata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmit Reuters și news.ro. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un…

- Uniunea Europeana trebuie sa explice Rusiei ca va plati un pret mare daca va actiona impotriva Ucrainei, a declarat miercuri premierul eston Kaja Kallas pentru Reuters, indemnand blocul sa convina rapid asupra modatitatii de descurajare a Moscovei. Cresterea activitatii militare de ambele…