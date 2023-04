Parlamentul European a adoptat joi, in unanimitate, reglementari cu privire la criptomonede – in lupta impotriva spalarii de bani si a finantarii terorismului. Transferul de active virtuale, de exemplu de bitcoin, nu era reglementat in legislatia europeana privind serviciile financiare. Concret, in virtutea noii legislatii europene, furnizorii de servicii de cripto-active (CASP) sunt obligati sa […] The post Parlamentul European reglementeaza tranzacțiile cu criptomonede. Ce prevede noua lege appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .