Stiri pe aceeasi tema

- Marea Britanie a declarat marti ca planul Chinei de a impune o noua legislatie privind securitatea in Hong Kong va submina autonomia si ar putea ameninta drepturile si libertatile in fosta colonie britanica, relateaza Reuters potrivit Agerpres. ''Impunerea legii propuse se afla in conflict direct…

- Parlamentul din Hong Kong a adoptat o lege prin care orice ofensa adusa imnului de stat va fi pedepsita cu pana la 3 ani de inchisoare. Este una dintRe masurile prin care Guvernul din Beijing incearca sa puna capat libertatilor din acest teritoriu semi-autonom.

- China trebuie sa le permita oamenilor din Hong Kong si Macao sa comemoreze victimele inabusirii revoltei din piata Tiananmen din 1989 si demonstrantii pro-democratie din Beijing, a anuntat miercuri Uniunea Europeana, potrivit Reuters. ''Aceasta comemorare este un semnal ca libertatile…

- Statele Unite au solicitat miercuri o reuniune de urgenta a Consiliului de Securitate al ONU pe tema controversatei legi de securitate dorite de Beijing pentru Hong Kong, dar China s-a opus desfasurarii acesteia, potrivit unor surse diplomatice, scrie AFP potrivit Agerpres. In baza noilor proceduri…

- Premierul din Hong Kong, Carrie Lam, afirma ca noua lege privind siguranta nationala elaborata de Beijing nu va afecta drepturile locuitorilor provinciei autonome chineze."Nu exista motive de ingrijorare" din cauza proiectului de lege elaborat de Congresul National Popular din China, a declarat…

- Mii de persoane au protestat, duminica, in Hong Kong, impotriva planurilor Chinei de a impune o noua lege de securitate care i-ar permite un control mai mare in zona. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri de apa impotriva manifestanților, informeaza BBC.Protestatarii s-au adunat in cartierele…

- ''OMS intelege deplin dorinta unor tari de a-si relua activitatile. Tocmai pentru ca dorim o recuperare mondiala cat mai rapida posibil, indemnam statele sa fie prudente'' cu masurile de relaxare, a declarat directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. ''Cei care avanseaza prea rapid (cu…

- Manfred Weber , senior conservator german și șeful grupului de centru-dreapta al PPE din Parlamentul UE , a declarat pentru ziarul german Welt am Sonntag ca este in favoarea declararii unei interdicții de 12 luni pentru investitorii chinezi care doresc sa cumpere firme europene. „Companiile chineze,…