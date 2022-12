Parlamentul European: Procurorul-șef a cerut ridicarea imunității pentru doi europarlamentari greci Procurorul-șef european a cerut, joi, Parlamentului European ridicarea imunitații fata de urmarirea penala pentru doi europarlamentari greci, in legatura cu suspiciuni de frauda, anunța Rador. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Erdogan… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in conformitate cu procedurile prevazute de dreptul Uniunii, procurorul-șef european a solicitat ridicarea imunitații doamnei Eva Kaili, deputata in Parlamentul European, și a doamnei Maria Spyraki, deputata in Parlamentul European. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Diplomatia rusa denunta vineri rezolutia prin care Parlamentul European (PE) a calificat saptamana aceasta Rusia drept un ”stat care promoveaza terorismul” si apreciaza ca aceasta decizie ”nu are nimic a face” cu lupta impotriva terorismului, relateaza AFP, potrivit News.ro. Fii la curent…

- Site-ul Parlamentului European a fost miercuri tinta unui atac cibernetic, a anuntat un purtator de cuvant al institutiei. Atacul a avut loc la scurt timp dupa adoptarea unei rezolutii ce califica Rusia drept "stat care sponsorizeaza al terorismul", relateaza AFP, conform Agerpres. Fii la…

- Europarlamentarii Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, și Victor Negrescu, vicepreședintele Partidului Socialistilor Europeni, au obținut angajamentul ferm al comisarului social-democrat din partea Suediei, Ylva Johansson, pentru aderarea Romaniei la Spațiul Schengen. Fii…

- Parlamentul European a acordat poporului Ucrainei Premiul anual pentru Libertatea de Gandire, in sprijinul luptei Ucrainei impotriva invaziei Rusiei, inceputa pe 24 februarie, invazie pe care Rusia o numește "operațiune militara speciala", anunța Reuters, potrivit Rador. Fii la curent cu cele…

- Grupul de hackeri rusi "Killnet", care a lansat un atac impotriva site-urilor mai multor institutii de stat din Bulgaria, l-a indicat drept tinta personala pe procurorul general al Bulgariei, Ivan Ghesev, reiese din postarile pe Telegram ale grupului, relateaza Rador. Fii la curent cu cele…

- Parlamentul European a adoptat marti o rezolutie nonlegislativa care solicita Consiliului UE adoptarea unei decizii pozitive privind aderarea Romaniei si a Bulgariei la spatiul Schengen (mai multe aici). Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan susține ca masura aduce mai multe avantaje pentru țara…

- Dan Nica, liderul Delegației PSD din Parlamentul European, a declarat ca Grupul S&D și plenul Parlamentului European preiau campania PSD „Jos Facturile!”. El cere declararea ca urgența la nivel european a inflației cauzate de scumpirea energiei. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…