- Europarlamentarii au declarat, intr-o rezoluție adoptata miercuri, ca aderarea Republicii Moldova la UE ar reprezenta „o investiție geostrategica intr-o Europa unita și puternica”. De asemenea, aceștia solicita ca negocierile de aderare sa inceapa la sfarșitul acestui an.

- Austria va susține in toate modurile posibile Republica Moldova și Ucraina in drumul catre aderarea la Uniunea Europeana. Declarația a fost facuta de președintele Austriei, Alexander Van der Bellen, in cadrul unei intalniri cu omologul sau polonez, Andrei Duda, scrie presa romana .

- Republica Moldova spera sa semneze pana la sfarșitul anului cel puțin inceperea negocierilor de aderare la UE, in timp ce accelereaza procesul de implementare a reformelor solicitate de Bruxelles, a anunțat miercuri ministrul moldovean de externe, Nicu Popescu, intr-un interviu pentru Reuters, citat…

- Ministrul de externe de la Chisinau, Nicu Popescu, cere urgentarea procedurilor europene care ar asigura finantarea interconectarii directe a retelelor electrice din Moldova si Romania, subliniind ca in vremuri de razboi nu mai pot fi aplicate aceleasi proceduri birocratice ca in timp de pace, intrucat…

- Parlamentul European, reunit in sesiune plenara la Strasbourg, a adoptat joi o rezolutie care marcheaza un an de razboi al Rusiei impotriva Ucrainei, condamna ferm agresiunea Moscovei si reitereaza solidaritatea neclintita cu poporul si conducerea Ucrainei, indica un comunicat al PE postat joi pe website-ul…