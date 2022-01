Parlamentul European îşi alege marţi noul preşedinte. Eurodeputata malteză Roberta Metsola are cele mai mari șanse Parlamentul European, reunit în sesiune plenara la Strasbourg, îsi alege marti noul presedinte pentru urmatorii doi ani si jumatate, cele mai mari sanse avându-le eurodeputata malteza Roberta Metsola, membra a grupului Partidului Popular European (PPE), relateaza DPA citata de Agerpres.



Functia a fost detinuta de italianul David Sassoli, decedat în urma cu o saptamâna la vârsta de 65 de ani, la centrul oncologic din Aviano, în Italia, unde fusese spitalizat în 26 decembrie ca urmare a unei ''complicatii grave cauzate de o disfunctie… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

