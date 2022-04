Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul European s-a declarat joi ingrijorat in legatura cu soarta copiilor ucraineni care fug de razboi, subliniind riscul de „adopție ilegala” a copiilor neinsotiti si cerand ca ei sa fie supravegheati de serviciile sociale, informeaza AFP. Intr-o rezolutie votata cu o larga majoritate (503 voturi…

- Peste 400 de milioane de elevi sunt in continuare afectați de inchiderea totala sau parțiala a școlilor in timpul pandemiei de COVID-19. UNICEF estimeaza ca unii copii mai vulnerabili nu s-au mai intors la cursuri dupa redeschiderea școlilor.

- Basarab Panduru (51 de ani) nu agreeaza discursul lui Edi Iordanescu (43). El considera ca selecționerul Romaniei nu mai are timp sa puna la punct echipa pentru meciurile din Nations League. Edi Iordanescu și-a inceput mandatul de selecționer cu doua meciuri amicale: 0-1 cu Grecia, 2-2 cu Israel. Pentru…

- In aceasta saptamana, Direcția Sanitar Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor din județul Cluj a remis o alerta privind depistarea unui caz de gripa aviara la o lepada moarta, gasita in bazinul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Medicul Octavian Jurma afirma, vineri seara ca trebuie foarte multa precautie in relatia cu varianta Omicron a coronavirus, pentru ca este mult mai contagioasa. ”O versiune cu 50% mai infectioasa produce de 11 ori mai multe decese decat una cu 50% mai letala”, afirma medicul, precizand ca, in Romania,…

- Secretarul de stat Raed Arafat a afirmat joi ca 90% dintre persoanele care mor in terapie intensiva sunt nevaccinate anti-COVID. Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta a spus intr-o conferinta de presa ca, in ultimele 24 de ore, in sectiile de terapie intensiva au ajuns 24 de persoane -…

- Autoritatile kazahe folosesc intr-un mod abuziv termenul de „teroristi”, au apreciat marti experti independenti in drepturile omului din cadrul ONU, care au condamnat utilizarea fortei letale impotriva manifestantilor in Kazahstan, potrivit France Presse.