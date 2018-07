"Dotarea UE cu o autonomie strategica nu mai este un subiect tabu. Aceasta se concretizeaza odata cu lansarea unei adevarate politici industriale europene in materie de aparare", si-a exprimat satisfactia europarlamentara franceza Francoise Grossetete, membra a Partidului Popular European (PPE), raportoarea in acest dosar.



Programul aprobat de europarlamentari marti, in sesiune plenara, este finantat cu 500 de milioane de euro pentru perioada 2019-2020. El este precursorul Fondului European de Aparare (FED) care va avea alocate 13 miliarde de euro in bugetul european multianual pentru…