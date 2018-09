Stiri pe aceeasi tema

- Italia și Ungaria promit ca vor revoluționa politica Uniunii Europene privind migrația. Premierul maghiar Viktor Orban și ministrul italian de Interne au declarat marți la Milano ca migrația ilegala trebuie oprita. Orban l-a numit pe Salvini erou si suflet pereche.

- Noul grup, cu sediul la Bruxelles, pe care Bannon l-a ales ca o platforma, urmareste sa ajute organizatiile care au aceleasi pozitii nationaliste si anti-imigratie de pe intreg teritoriul Europei. Bannon a declarat pentru Reuters ca obiectivul este impulsionarea prezentei anti-UE in Parlamentul…

- Frontierele Uniunii Europene trebuie aparate astfel incat nimeni sa nu fie acceptat sau lasat sa intre pe continent, a declarat premierul ungar Viktor Orban intr-un interviu acordat publicatiei germane Bild, aparut vineri online si citat de MTI. 'Fiecare migrant salvat trebuie sa se intoarca in Africa.…

- Comisia Europeana probabil va initia, joi, o procedura de infringement impotriva Ungariei in legatura cu pachetul de legi 'Stop Soros', adoptat luna trecuta, relateaza MTI, care citeaza oficiali europeni. Intr-o prima faza, executivul comunitar va trimite autoritatilor de la Budapesta o scrisoare…

- Eric Fournier a afirmat intr-un memoriu confidential adresat lui Macron ca Ungaria este „un model" privind abordarea fata de migranti si ca acuzatiile de populism la adresa lui Orban sunt inventii ale presei. El a adaugat si ca presa franceza, prin faptul ca acuza Ungaria de antisemitism, cauta sa…

- Comisia pentru libertati civile, justitie si afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European a recomandat luni activarea procedurii articolului 7 al Tratatului Uniunii Europene impotriva Ungariei pentru incalcarea valorilor fundamentale ale Uniunii Europene sub guvernarea lui Viktor Orban, informeaza…

- Premierul ungar Viktor Orban a inaugurat marti un monument in memoria victimelor ocupatiei sovietice asupra Budapestei, spunand ca dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial "am invatat ca bunul cel mai de pret al Ungariei este suveranitate sa", relateaza MTI, potrivit Agerpres. "Am platit pentru…

