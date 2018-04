Stiri pe aceeasi tema

- Mark Zuckerberg trebuie sa faca fața unui nou grup de politicieni, de aceasta data a celor europeni. Antonio Tajani, președintele Parlamentului European, se pregatește sa-i trimita lui Zuckerberg o scrisoare prin careșeful Facebook este chemat sa raspunda intrebarilor europarlamentarilor despre…

- Comisarul pentru justiție, Vera jourova, a declarat ca pentru a restabili increderea europenilor in compania Facebook și in serviciile sale, CEO-ul aceasteia, Mark Zuckerberg, ar trebui sa vina la Bruxelles pentru a discuta cu instituțiile, mai ales in contextul in care datele a 2,7

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, este audiat in Congresul american, in scandalul Cambridge Analytica. El intentioneaza sa-si asume raspunderea fata de „erorile” comise de reteaua de socializare, care nu a stiut sa anticipeze utilizarea abuziva a resurselor sale.

- Mark Zuckerberg a acceptat sa se prezinte in Congresul american pentru a da explicatii in scandalul Cambridge Analytica, care a exploatat datele personale ale 87 de milioane de utilizatori ai Facebook.

- CEO-ul Facebook, Mark Zuckerberg, a acceptat sa se explice in legatura cu scandalul exploatarii datelor personale ale utilizatorilor retelei de socializare de catre societatea Cambridge Analytica intr-o audiere...

- Sediul Cambridge Analytica, compania aflata in centrul scandalului privind folosirea ilegala a datelor personale a peste 50 de milioane de utilizatori ai Facebook, a fost percheziționat vineri, timp de șapte, de ofiterii Comisiei britanice pentru Informatii. Deprecierea acițunilor Facebook au dus saptamana…

- Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, a fost chemat de membrii parlamentului din Marea Britanie sa prezinta informatii, dupa dezvaluirile legate de datele utilizate de Cambridge Analytica. Zuckerberg poate raspunde pana la data de 26 martie, potrivit The Guardian. 0 0 0 0 0 0

- Mark Zuckerberg a fost chemat in fata unui comitet din Parlamentul britanic pentru a aduce dovezi privind felul in care au fost folosite datele personale de catre Cambridge Analytica, scrie BBC. Damian Collins, cel care conduce ancheta Camerei Comunelor privind stirile false, a acuzat Facebook ca a…